TMW - Juve, fatta per Traorè dell’Empoli. Andrà al Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto definito, la Juventus ha superato la concorrenza. Della Fiorentina, in primis, ma anche delle altre grandi della Serie A. L’accordo per il passaggio Del classe 2000 Hamed Traorè è totale: tutto praticamente definito con l’Empoli per una cifra che coi bonus raggiungerà i 15 milioni ed è anche d’accordo col ragazzo. Traorè si trasferirà poi al Sassuolo, il giocatore piace a De Zerbi che a breve avrà un nuovo rinforzo, via Juventus.