TMW - Juve, forte pressing su Rovaglia del Chievo

Fonte: inviato a Torino

Juventus in forte pressing su Pietro Rovaglia, attaccante classe 2001 che la scorsa stagione si è già messo in vetrina con la Primavera del Chievo. Il club bianconero porta avanti da diverso tempo il discorso con l’entourage del giocatore, che potrebbe anche avere l’opportunità di fare qualche apparizione tra i professionisti nella Seconda Squadra Under 23.