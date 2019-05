TMW - Juve, il Chelsea non riscatta Higuain. C'è un'offerta dalla Cina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea non vuole riscattare Gonzalo Higuain. L'argentino ha vissuto la sua peggiore stagione tra Milan e Blues, tanto che la Juventus è già alla ricerca di una sistemazione per l'attaccante, a bilancio per 36 milioni di euro e con uno stipendio molto alto. Nel frattempo c'è da registrare un'offerta che proviene dalla Cina. Il club è l'Hebei Fortune, con una proposta da tredici milioni di euro a stagione per il calciatore fino al 31 dicembre del 2021.