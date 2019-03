TMW - Juve, il punto sulla panchina dopo il ritorno di Zidane al Real Madrid

Fonte: Con Andrea Losapio

© foto di Imago/Image Sport

Una opzione in meno. Da oggi, Zinedine Zidane è di nuovo l'allenatore del Real Madrid. Un 'colpo basso' per la Juventus, che aveva nel manager transalpino il primo nome per la successione di Massimiliano Allegri.

Andrea Agnelli continua a lavorare sugli altri nomi e, in questo senso, non si può depennare quello di Josep Guardiola, nonostante le parole del manager catalano che ha detto di avere un contratto in essere col Manchester City. Fabio Paratici sta portando avanti i contatti in questi giorni, una operazione da 18 milioni di euro d'ingaggio a stagione che Agnelli non ha ancora avallato proprio per le altissime cifre relative all'ingaggio.

Gli altri nomi sono Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia campione del Mondo in carica, e Antonio Conte.