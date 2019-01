Fonte: da Milano, Ivan Cardia

E' andato in scena a Milano un summit tra Juventus e Pescara. Sul tavolo il futuro di Edgar Elizalde, classe 2000 in chiusura in direzione Torino. Il Delfino, intanto, ha ceduto Andrew Gravillon all'Inter ma il difensore resterà in prestito fino alla fine della stagione in Abruzzo.