La Juventus ha chiuso per Dejan Kulusevski, anche se domani sarà una giornata importante per il futuro dello svedese. Visite mediche con la Juventus in mattinata al J-Medical, poi la firma fino al 2024 su un contratto da circa 3 milioni di euro all'anno. Kulusevski dovrebbe rimanere a Parma, anche se il condizionale è d'obbligo perché dipende da altre operazioni (Emre Can?) e in contropartita potrebbe esserci Marko Pjaca.