TMW - Juve, Pjanic assicura sull'allenatore. Ma c'è l'ostacolo per Sarri

Fonte: Dall'inviato all'Allianz Stadium, Torino

"Io sono tranquillo, alla Juve ci sono solo certezze". Così Miralem Pjanic, nella conferenza stampa dell'Allianz Stadium, ha diradato le nubi sul futuro del prossimo allenatore bianconero. Perché è Maurizio Sarri che dovrebbe, almeno da qualche giorno a questa parte, firmare per la Juventus. Le parti sono vicine, vicinissime, però manca sempre qualcosa. Non certo l'accordo fra le parti, che è già stato raggiunto anche prima della sfida contro l'Arsenal in Europa League. "Sarà un grande allenatore", l'affermazione del bosniaco.

C'è da crederci, però il problema continua a porsi: come mai se il Chelsea dà il via libera, alla fine, la trattativa non si chiude oramai da dieci giorni? Perché i Blues non hanno intenzione di rinunciare ai 6 milioni di euro della clausola, come non c'è l'idea, da parte dei piemontesi, di pagare un indennizzo per prendere il tecnico. Questione di principio, per tutti e due. Stornare Higuain sarebbe una possibilità, ammesso e non concesso che il prestito non sia stato pagato a gennaio, come da prassi per gli onerosi. Il problema comunque rimane: non è che la Juve, per una volta, si sia fatta trovare in fallo, pur avendo le idee chiare?