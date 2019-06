TMW - Juve Primavera, Lamberto Zauli prima scelta per la panchina

Fonte: inviato a Torino

© foto di Vincenzo Ranalli

Lo chiamavano lo Zidane della Serie B. Non un paragone qualunque. Adesso Lamberto Zauli, che incantò da calciatore meritando gli accostamenti al francese, è davvero a un passo dalla Juventus. E’ il primo nome nelle preferenze dell’area tecnica per la panchina della Juve Primavera, dove non sarà confermato Francesco Baldini. Zauli arriverebbe dall’Empoli, lì ha fatto molto bene con gli Under 19 andando ben oltre le aspettative.