C'è trambusto circa il futuro di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Perché Paris Saint Germain, Real Madrid e Juventus stanno cercando, in tutti i modi, di convincere gli inglesi a cedere il calciatore, pagato 105 milioni di euro non più tardi di tre estati fa. Dopo un periodo di limbo - dovuto al pessimo rapporto con José Mourinho - Pogba ha giocato un'ottima seconda parte di stagione, che però non è bastata per arrivare in Champions League.

VALUTAZIONE IMPOSSIBILE - Per spaventare le interessate, i Red Devils hanno appiccicato un cartellino per il prezzo: 160 milioni di euro, una cifra fuori mercato per la Juventus, probabilmente meno per Real Madrid e PSG che non hanno problemi di liquidità.