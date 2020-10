tmw Juve, rifinitura pre Barcellona in corso: Bonucci a parte. C'è anche De Ligt

vedi letture

Seduta di rifinitura in corso per la Juventus in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona in programma per domani. Leonardo Bonucci sta svolgendo l'allenamento a parte, mentre è presente anche De Ligt, che attende l'ok dell'ortopedico prima di poter tornare a disposizione di Pirlo.