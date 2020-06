tmw Juve, rinnovo per Del Favero fino al 2022: ipotesi Serie B per la prossima stagione

vedi letture

Mattia Del Favero sarà un giocatore della Juventus fino al 2022. L’estremo difensore andava in scadenza al 30 giugno ma il club bianconero ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo per altri due anni. Dopo la maturazione in Seconda Squadra e una stagione in prestito al Piacenza, Del Favero pare in direzione Serie B: un grosso club si è mosso da tempo sulle sue tracce, altri si sono fermati per adesso ai sondaggi ma potrebbero rilanciare a mercato aperto. La sensazione, insomma, è che il prossimo anno possa essere protagonista in cadetteria, con il placet della Juve.