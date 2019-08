Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riparte la trattativa fra Juventus e Roma per Daniele Rugani: i club, stando a quanto da noi raccolto, proveranno in questi giorni a reimpostare la trattativa, lo testimonia anche la presenza di Paratici a Milano. In ballo le contropartite, ma c'è ancora distanza sia sulla valutazione di Rugani (40 milioni per la Juve) che di Riccardi (10 per la Roma). Sono comunque in programma nuovi contatti e incontri nei prossimi giorni, vista la volontà della Roma di puntellare una difesa apparsa in difficoltà ieri e della Juventus di accontentare il giocatore, chiuso a Torino.