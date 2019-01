Fonte: Ivan Cardia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Leonardo Spinazzola resta un nome caldo per il mercato della Juve e del Parma. Questa mattina i bianconeri hanno incontrato Davide Lippi, agente dell’esterno, per fare il punto della situazione. Il giocatore vorrebbe continuare in bianconero e anche le parole di Allegri degli ultimi giorni fanno pensare che questa resti la soluzione più quotata. Il Parma, però, continua a bussare: i ducali cercano un esterno di difesa e Spinazzola sarebbe l’innesto perfetto. Dopo il contatto con Lippi, la Juve sta incontrando in questi minuti la dirigenza del Parma: sul tavolo, come detto, soprattutto Spinazzola. Ai ducali piace anche Moise Kean, ma il giovane attaccante è considerato praticamente incedibile dalla Vecchia Signora. Seguiranno aggiornamenti.