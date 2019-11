TMW - Juventus, Chiellini: "Dovrei tornare in campo entro marzo"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato in collegamento telefonico nel corso del Premio Maestrelli a Montecatini:

Come procede il suo percorso di rientro?

"Sono un paio di giorni all'estero, ma domani torno a fare fisioterapia che sta andando molto bene ma ci vuole molta pazienza".

Come vede i suoi compagni?

"Stanno andando benissimo anche senza di me ma spero di tornare in Primavera per aiutarli a dare il massimo come stanno facendo".

Verosimilmente quando la potremo rivedere in campo?

"Penso che tra febbraio e marzo potrò tornare in campo ma manca ancora tanto purtroppo".