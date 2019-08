TMW - Juventus, Chiellini: "Dybala in panchina per scelta tecnica"

Fonte: Dall'inviato Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha commentato in zona mista, ai microfoni dell’inviato di TMW, la sfida vinta contro il Parma: “Dybala in panchina? Oggi Paulo non ha giocato per scelta tecnica, c’erano undici campioni in campo e ce ne erano dodici-tredici fuori, penso che sia normale. È chiaro che il mercato aperto non ha molto senso, andava chiuso prima. Lo scorso anno si era fatto un passo in avanti. Credo che il calciomercato vada equiparato in tutta Europa, in Inghilterra giustamente si lamentano che sono gli unici che l’hanno fatto, non ha senso che negli altri Paesi sia ancora aperto. Penso e spero che a livello istituzionale la Uefa se ne debba occupare per far chiudere il mercato lo stesso giorno, almeno nei cinque massimi campionati”.