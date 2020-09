tmw Juventus, è arrivato Nicolas Higuain. Nelle prossime ore incontro per la risoluzione

Nella giornata di oggi è atterrato in Italia Nicolas Higuain, il fratello e agente dell'attaccante argentino numero 21 della Juventus. Nelle prossime ore, stando a quanto da noi raccolto, incontrerà la società per trovare una soluzione per la risoluzione del contratto di Gonzalo, finito fuori dai progetti tecnici della Juventus. Per il Pipita si è parlato di diverse richieste all'estero, ma la risoluzione del suo contratto con la Juventus è particolarmente importante anche in ottica entrate per la Vecchia Signora, che liberebbe un posto e un budget importante, in ottica ingaggi, per il rinforzo che sta cercando in attacco.