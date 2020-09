Ag. Higuain: "Ci vorrà tempo per l'addio, sono a Buenos Aires. Dzeko-Suarez? Leggete i numeri"

Nicolas Higuain, fratello e agente del Pipita bianconero, parla così ai microfoni di Tuttosport dell'addio ai bianconeri e di quanto ci vorrà per renderlo effettivo, sia in termini di costi che di tempi: "Non siamo ancora entrati in questi dettagli, ci siamo confrontati solo sull’aspetto tecnico. Pirlo e i dirigenti hanno deciso che non c’è posto per Gonzalo, ora cercheremo un’intesa. Sono convinto che non ci saranno grossi problemi perché abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti, Tempi? Penso serviranno alcune settimane anche per questioni logistiche. Sono a Buenos Aires e, non avendo ancora il passaporto comunitario, per la pandemia sto faticando a raggiungere Torino. Stiamo parlando a distanza, ma sarà importante incontrarsi. Futuro? Abbiamo avuto tanti sondaggi. Se un attaccante segna 15 reti è un fenomeno. Se invece è mio fratello, si dice che è una m... Tutti da lui si aspettano sempre 30 reti, ma è normale. Dzeko o Suarez migliori di lui? Guardate le statistiche e valutate. Detto questo, non mi piace parlare di altri. Ripeto: la scelta è della Juve".