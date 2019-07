TMW - Juventus, Higuain al JMedical. I tifosi: "Gonzalo resta con noi!"

Fonte: Giovanni Albanese

Comincia ufficialmente la stagione 2019/20 della Juventus, con il raduno della squadra previsto in giornata. Già stamattina, molti sono stati i giocatori che hanno raggiunto il Jmedical per le visite di rito. Fra questi anche Pjanic, Khedira e Mandzukic, oltre a Gonzalo Higuain. Quest'ultimo è stato acclamato e applaudito dai tifosi presenti: "Resta con noi Gonzalo", uno dei cori rivolti all'attaccante argentino, molto chiacchierato in chiave mercato. Guarda le immagini di TMW: