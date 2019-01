TMW - Juventus, no del Chelsea al prestito di Christensen

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus potrebbe perdere Mehdi Benatia in questa finestra di mercato e sta già cercando l'erede del difensore marocchino. L'ultima idea è Andreas Christensen, centrale danese in forza al Chelsea. Una soluzione tampone, in prestito secco per sei mesi o con diritto di riscatto. Il club londinese, però, avrebbe già rispedito al mittente la proposta dei bianconeri.