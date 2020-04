tmw Juventus, il Real Madrid non pensa al ritorno di CR7. Il vero obiettivo è solo Mbappé

Il primo marzo Cristiano Ronaldo ha seguito la partita tra Real Madrid e Barcellona dagli spalti del Santiago Bernabeu. Una situazione che ha alimentato i rumors su un possibile ritorno di CR7 alla Casa Blanca, dopo due anni di parentesi juventina. Ovviamente era una situazione diversa, agli albori della crisi per il Covid-19, ma la realtà è che per ora il Real non ha intenzione di riportare a Madrid il portoghese. Questo per vari motivi e non solo per una questione economica. Certo, i 112 milioni di euro spesi dalla Juventus per portarlo a Torino non sono pochi e rappresentano comunque una plusvalenza praticamente secca, al di là delle commissioni di Jorge Mendes. Una chiamata di Florentino Perez c'è stata, ma c'è solo una chiacchierata informale fra i due per non parlare di ritorno.

ETÀ DIVERSE - Prima di andare via alcune situazioni non piacquero alla squadra, ma il tempo guarisce le ferite. Però la crescita dei giovani, da Vinicius jr e Rodrygo, potrebbero essere fermate da un eventuale rientro di Cristiano. Anche perché la questione salario - nella sua scelta di finire alla Juventus - fu centrale. Ronaldo voleva più soldi e i 31 milioni di euro netti all'anno - per superare Leo Messi - erano troppi per il Real Madrid. Non in senso assoluto, visto il fatturato, più che altro una linea di demarcazione che vorrebbe il Real puntare su Mbappé nei prossimi mesi. Ecco, il francese è il vero obiettivo per la prossima stagione. Certo, il Coronavirus potrebbe mettere in difficoltà i piani Blancos, così come la resistenza che il Paris Saint Germain opporrà.