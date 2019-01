TMW - Juventus, incontro con la Elenko per Malcom: la situazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lavori in corso alla Juventus. In zona Palazzo Parigi a Milano incontro tra i bianconeri e Leonardo Cornacini, emissario della Elenko, società che gestisce il cartellino dell’attaccante del Barcellona, Malcom. Contatti in corso. Malcom un’idea futuribile per la Juventus che probabilmente ha parlato anche del futuro del giovane Matheus Pereira proprio con l’agente della società brasiliana e intanto deve fare i conti con la richiesta del Manchester United per Douglas Costa. Se parte Douglas Costa in questa finestra di mercato, può arrivare Malcom. La Juve si muove, nel mirino c’è il brasiliano che in estate ha sedotto e abbandonato la Roma...