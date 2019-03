© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Quattordici reti in ventisei partite nella Bundesliga attualmente in corso, un'Europa League giocata da protagonista e una levata di scudi sorprendente in Germania e in Francia per la mancata chiamata da parte di Didier Deschamps. Sebastien Haller, attaccante transalpino classe 1994 dell'Eintracht Francoforte, è uno dei riferimenti avanzati più in forma di questa stagione calcistica e non è dunque sorprendente l'interessamento da parte della Juventus per il giocatore. Anzi. La valutazione di partenza che fa la società tedesca, che ha eliminato l'Inter in Europa, è alta, circa 40 milioni. Trattabili, ed è per questo che la Vecchia Signora ha preso già da settimane contatti per sondare il terreno. Con Haller non solo un nome nella lista ma un obiettivo che sembra tra quelli più concreti per il ds Fabio Paratici.