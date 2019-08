TMW - Juventus, per sbloccare Khedira-Arsenal serve una buonuscita

Fonte: Andrea Losapio

Sami Khedira, centrocampista classe ‘87, è sempre un obiettivo dell’Arsenal, un amore ricambiato visto che il giocatore nelle scorse settimane ha assistito a una gara dei Gunners, che sta però attendendo le mosse in casa Juventus. Il tedesco infatti non rientra nei piani della società bianconera e dovrebbe rescindere il proprio contratto per facilitare la ricerca di una sistemazione in vista della prossima stagione.

Per sbloccare la situazione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è però bisogno che il club piemontese paghi una buonuscita al calciatore tedesco che a quel punto chiuderebbe con il club londinese.