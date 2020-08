tmw Juventus, rifinitura in corso. Dybala fuori dal torello, in gruppo Chiellini e De Sciglio

Comincia l'allenamento di rifinitura della Juventus alla Continassa: il grande atteso Paulo Dybala non è in gruppo in queste prime fasi, mentre si allenano regolarmente agli ordini di Sarri Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio. La squadra di Sarri domani sera ospiterà allo Juventus Stadium il Lione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: i bianconeri partono dallo 0-1 dell'andata e avere a disposizione l'argentino sarebbe sicuramente un bel punto di partenza, vista la necessità assoluta di una vittoria. Di Seguito le immagini del nostro inivato: