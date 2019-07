Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci saranno anche Del Prete e Mokulu lunedì al primo giorno di ritiro della Juventus Under 23. I due giocatori fuoriquota, la cui posizione sarà valutata più avanti in quanto hanno ancora un anno di contratto con il club (sull'attaccante forte il pressing del Pordenone). Non sarà rinnovato, invece, il contratto di Alcibiade, andato in scadenza lo scorso 30 giugno: per il difensore si sono già fatte avanti diverse società di Serie C, l’Alessandria su tutte. Fuori dai giochi anche Nocchi: l’abolizione della regola che consentiva uno slot in più nell’organico in favore di un portiere costringe la dirigenza a fare una valutazione diversa.