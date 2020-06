tmw Juventus, un mese di stop per Alex Sandro. Per Khedira attesi nuovi esami

vedi letture

La sconfitta sul campo lascia strascichi anche extracampo per la Juventus e per Maurizio Sarri, che rischia di dover fare a meno a lungo di due giocatori che sono scesi in campo nella sfida di ieri. Circa un mese di stop per Alex Sandro, il quale quindi potrebbe rientrare in campo solo per le ultime battute del campionato a meno di miracoli dello staff medico. Il brasiliano ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, mentre Sami Khedira rischia di aver chiuso anzitempo la propria stagione vista la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra.