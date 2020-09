tmw Karsdorp dice no al al Genoa e la Roma si convince: l'olandese verso la permanenza

Rick Karsdorp ha detto no al Genoa. Lo ha fatto definitivamente ieri sera, dopo due giorni di riflessioni. Un mancato passaggio che di fatto blocca anche il passaggio di Mattia De Sciglio alla Roma. L'olandese, però, dopo non aver trovato l'intesa con l'Atalanta, ha di fatto detto no al Grifone. Colloquio col club e con Paulo Fonseca, anche la società adesso sembra essersi decisa a non farlo partire. Di fatto blocca il valzer dei terzini ma può essere una risorsa in più per i giallorossi e a questo punto potrebbe sbloccarsi a breve l'addio di Davide Santon.