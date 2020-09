tmw L'agente di Dybala, Jorge Antun, è atterrato a Torino. Tra futuro e questioni personali

Nuove su Paulo Dybala: il procuratore del giocatore, Jorge Antun, è stato intercettato a Torino dai colleghi di Gazzetta. E in città c'è, al momento, anche Fabio Paratici. Il ds della Juventus è alla Continassa dove nel pomeriggio è attesa la squadra. Una presenza importante: Antun è rimasto sempre in Argentina e il suo arrivo a Torino, da pochi minuti a Caselle, è legato ovviamente alla Joya.

Questioni di famiglia Per il rinnovo? Le ultime ricostruite da Tuttomercatoweb che arrivano a riguardo, dicono che sia per questioni strettamente personali: Antun è arrivato a Torino via Madrid insieme alla madre del giocatore e non per un incontro con la dirigenza. Il rinnovo sarà questione post-mercato, almeno questo a oggi, 15 settembre, dice l'agenda bianconera. Ma in un mercato di rivoluzioni continue, tutto può succedere.