tmw L'agente di Fili e Tolomello esce da Casa Milan: rossoneri sui due giovani del Trapani

Mercato per il presente, ma non solo. Il Milan guarda anche al futuro in queste ultimissime ore di mercato: è appena uscito dalla sede rossonera l'operatore di mercato Beppe Accardi. Il Milan è interessato a Giuseppe Fili e Filippo Tolomello, due giovani difensori classe 2002 in forza al Trapani Calcio.