tmw L'Atalanta segue Celik del Lille per il dopo Castagne: le cifre

vedi letture

L'Atalanta ha messo nel mirino Mehmet Zeki Celik, terzino destro di proprietà del Lille. Arrivato due anni fa dall'Istanbulspor, in questa stagione ha collezionato 23 presenze con la squadra francese in Ligue 1, oltre a tutti i minuti nelle sei gare di Champions League disputate nei gironi. A ventitré anni sarebbe un acquisto interessante per sostituire Timothy Castagne che, pur in scadenza 2022, non ha intenzione di rinnovare il contratto.

VALUTAZIONE DEL LILLE - Luis Campos, deus ex machina della formazione transalpina, ha chiesto circa 15 milioni di euro in prima battuta, ben sapendo che intorno ai 10 potrebbe esserci una chiusura. Sarebbe una cifra molto vicina alla richiesta del Genk per Joachim Maehle, altro difensore che è finito nel mirino dell'Atalanta che però considera eccessiva la valutazione. Nelle scorse settimane Celik è stato accostato anche a Milan e Roma.