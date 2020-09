tmw L'Inter non apre al prestito di Dalbert all'estero. In Italia sondaggio dell'Atalanta

L'Inter non intende cedere in prestito Dalbert. Da poco rientrato dalla Fiorentina, il laterale brasiliano ha registrato interessamenti nelle ultime settimane, ma il club nerazzurro, secondo quanto raccolto da TMW, non ha aperto alla possibilità di un prestito, neanche con diritto di riscatto. Soprattutto all'estero: in Italia, invece, ci potrebbe essere questa possibilità se arrivasse una proposta allettante. Per ora, solo un sondaggio dell'Atalanta, il cui interesse è legato all'addio di Reca.