tmw L'Inter sogna Messi, ma dall'entourage solo smentite: non c'è alcuna trattativa in corso

Grande meraviglia. È stata questa la reazione dell'entourage di Lionel Messi alle immagini della Pulga, subito diventate virali , proiettate sulla facciata del Duomo di Milano nei giorni scorsi. Una mossa pubblicitaria, quella di Suning Tv in vista del big match Inter-Napoli, che in Italia ha alimentato ulteriormente i rumors sul clamoroso approdo in nerazzurro della stella argentina. Nonostante le battute di mister Conte, nonostante le smentite ufficiali delle dirigenza della 'Beneamata'.

Come raccolto direttamente da TMW, il messaggio che filtra dalle persone più vicine a Messi è però sempre il solito: Leo è un giocatore del Barça e ha un contratto fino al 2021, con l'Inter non c'è mai stato e non c'è tuttora niente di niente. Questa, la versione ribaditaci proprio oggi a microfoni spenti dall'entourage del campione blaugrana, che ha quindi smentito ancora una volta qualsiasi collegamento e ipotesi di mercato che vorrebbe Messi in Serie A, con la maglia nerazzurra. L'epilogo di un mero sogno fantacalcistico?