vedi letture

tmw La rinascita di Verre, ultimo gioiello del Verona. L'Hellas prepara il riscatto

La premiata gioielleria Hellas Verona è la grande sorpresa di questo campionato. Setti e D'Amico, presidente e direttore sportivo degli scaligeri, sono riusciti per virtù e pure per aver sfruttato uomini e momenti giusti, a costruire un Progetto. Maiuscolo. Con un monte ingaggi inferiore a tutte le altre formazioni della Serie A, l'Hellas deve sì ancora salvarsi ma classifica alla mano è più vicino all'Europa che al baratro della B.

Verre, che rinascita Non solo Sofyan Amrabat, già ceduto alla Fiorentina. Non solo Amir Rrahmani, già del Napoli, o marash Kumbulla, al centro di una forte asta di mercato. Una delle gemme più preziose del Verona si chiama Valerio Verre che nella città di Giulietta e Romeo sta vivendo una nuova giovinezza. Regista, mezzala, Ivan Juric lo ha trasformato. Già nella scorsa stagione, al Perugia, dove era in prestito dalla Sampdoria, Verre ha alzato il suo baricentro andando ad agire più vicino alla porta avversaria. Adesso c'è di più: gioca da seconda punta, da trequartista, addirittura da falso nueve tanto che gli scaligeri tengono fuori le punte, vere, di ruolo, per giocare con lui come (non) riferimento avanzato.

Sarà riscatto Verre è in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria all'Hellas. Che ha già deciso che lo riscatterà perché è conscio di avere un giocatore moderno, un altro capitale e tesoro tra le mani. Un trequartista e un falso nueve, perché questa è la nuova dimensione tattica di Verre. L'Hellas lo riscatterà e poi che sarà d'estate lo dirà solo il mercato. Anche se le prime manifestazioni d'interesse, importanti, iniziano già ad arrivare.