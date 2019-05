© foto di Federico Gaetano

Lo scorso inverso era stato accostato sia al Napoli che alla Fiorentina e anche se alla fine non se n'è fatto di niente il futuro di Jeremiah St. Juste potrebbe comunque essere in Italia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore del Feyenoord valutato circa 10 milioni di euro, piace infatti alla Sampdoria che in caso di cessioni nel reparto arretrato potrebbe puntare sull'olandese classe 1996.

Ipotesi Milan - Anche il Milan potrebbe pensarci ma nel caso dei rossoneri tutto dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions League, visto che i piani della società cambierebbero radicalmente in caso di mancato quarto posto. Il giocatore nasce come difensore centrale ma può essere anche utilizzato come terzino a destra.