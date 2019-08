Jeremiah St. Juste è ufficialmente un nuovo giocatore del Mainz. Il club di Bundesliga ha annunciato l'innesto a titolo definitivo del poliedrico difensore olandese, classe '96, dal Feyenoord per una cifra che si ritiene sfiorare i 10 milioni di euro, e la firma sul contratto fino al 30 giugno 2023 per il nuovo numero 4 della retroguardia tedesca.

🚨 #Mainz05 hat @JeremiahStJuste von @Feyenoord verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger – mit der Erfahrung von über 100 Spielen in der @Eredivisie – hat am Bruchweg einen Vierjahresvertrag bis 2023 unterschrieben. ✍ Willkommen in Mainz, Jerry! 🙌 pic.twitter.com/5jOmUmRRoL

— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 7, 2019