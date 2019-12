TMW - Lautaro boom, Marotta: "Sua situazione contrattuale non disagevole"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a margine della riunione in Lega, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta s'è così espresso sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Tredici gol in 19 partite, l'attaccante argentino classe '97 è finito nel mirino del Barcellona: "Devo innanzitutto dire che la sua situazione contrattuale non è compromettente. E' riconoscente all'Inter, non è in una situazione di disagio e l'Inter dalla sua ha un obiettivo che è quello di crescere. Nella crescita non necessariamente bisogna rinunciare ai propri asset e ai propri calciatori. Certo, il mercato è imprevedibile, c'è sempre la volontà del calciatore di scegliere il proprio destino, ma non è questo il momento di parlare di un eventuale trasferimento, né di rinnovo. Lui sa benissimo la fiducia e la stima che abbiamo nei suoi confronti, è come se giocassimo tutti in casa. Non si può immaginare minimamente un contrasto nell'ambito di una negoziazione di un nuovo contratto".

A breve l'intervista integrale all'amministratore delegato dall'Inter Giuseppe Marotta