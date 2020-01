© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria pesante in serata contro il Napoli, il gol e l'abbraccio con Romelu Lukaku. Poi, una notizia che arriva in serata da fonti spagnole a Tuttomercatoweb.com: il Real Madrid avrebbe messo nella sua shortlist di nomi più caldi per l'estate Lautaro Martinez, gemello del gol dell'Inter del belga. Dal quale, però, potrebbe rischiare di separarsi se le Merengues dovessero decidere di affondare il colpo e se l'argentino dovesse chiaramente accettare la corte.

Da 22 a 111 Pagato 22 milioni di euro, l'Inter può vendere adesso Lautaro Martinez a 111 milioni di euro. E' il valore della clausola rescissoria presente nel contratto del Toro. Con una specifica: questa è esecitabile soltanto nei primi 15 giorni di luglio e ovviamente deve essere accettata dallo stesso Martinez per essere nel caso girata all'Inter.

La strategia del Madrid Il Real Madrid cerca nuovi attaccanti per il futuro. Il pacchetto avanzato sarà stravolto: Karim Benzema compirà trentatre anni. Luka Jovic ha deluso, Mariano Diaz sta per andare. Gareth Bale è pronto per salutare, Vinicius Junior e Rodrigo sono considerati ancora acerbi e per l'estate servono nuovi riferimenti. Il nome di Lautaro Martinez, già Nazionale argentino, sembra aver convinto sia Zinedine Zidane che Florentino Perez. E per luglio i Blancos sembrano pronti a pagare la clausola del Toro.