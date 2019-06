Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Il laterale del Milan e della Nazionale uruguaiana Diego Laxalt, intervistato da TMW nella zona mista del Maracanã, ha parlato dopo la vittoria contro il Cile in Copa América concentrandosi anche sui rossoneri: "Vincere aiuta a vincere, contro il Cile dovevamo vincere per forza per arrivare primi nel nostro gruppo. Questo primato ci dà tanta fiducia, era proprio quello che volevamo".

Al Milan, intanto, è arrivato Giampaolo. Ci ha già parlato?

"Ora ho la testa qua, penso solo alla Copa América. Poi, appena finirà, mi concentrerò sul Milan".

Con l'Uruguay gioca sempre terzino, un ruolo perfetto per la difesa a quattro di Giampaolo.

"Ho già fatto il terzino in una difesa a quattro al Mondiale, sono cresciuto tanto e mi sento pronto per giocare in quella posizione anche nel Milan".