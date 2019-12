Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Problemi per Denis Vavro. Il difensore della Lazio è arrivato pochi minuti fa alla clinica Paideia per un problema al ginocchio destro accusato ieri nel corso della sfida con il Rennes. Il giocatore, come raccolto da TMW, si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire l'entità del problema.