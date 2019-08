E' sul mercato, ma non è in saldo. La Lazio è disposta a cedere in queste ultime settimane di calciomercato l'attaccante Felipe Caicedo, classe '88 ex Espanyol legato al club biancoceleste da un altro anno di contratto, ma solo al prezzo stabilito: 8 milioni di euro. Il ds Igli Tare ha già rispedito al mittente un paio di offerte da cinque milioni di euro, perché è disposta a privarsi del suo vice Immobile solo alle sue condizioni.