Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi la Lazio ha effettuato un sondaggio per Romulo con il Genoa e nel caso non dovessero riuscire a trovare un'alternativa entro la giornata di domani potrebbe chiudere con il Grifone per l'acquisto dell'italo-brasiliano. Sullo sfondo resta l'interesse da parte del Chievo Verona anche se al momento pare una pista abbastanza fredda anche per la volontà del calciatore.