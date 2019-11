Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Brutte nuove in casa Lazio, con Inzaghi che rischia di perdere un altro giocatore per le ultime due gare prima della sosta: in mattinata si è fermato Joaquin Correa durante l’allenamento a Formello: per lui un dolore al polpaccio sinistro, nelle prossime ore si capirà entità ed eventuale stop forzato.