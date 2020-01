© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi è un profilo apprezzato da tanti club. E dopo un ciclo vincente alla Lazio potrebbe lasciare al termine della stagione. Così i biancocelesti studiano Rolando Maran, allenatore del Cagliari. Cagliari che in caso di addio del tecnico penserebbe a Fabio Liverani attualmente al Lecce e destinato a lasciare i giallorossi a fine stagione al di là di quello che sarà l’epilogo del campionato. Maran un’idea per la Lazio, Liverani per il Cagliari. Panchine girevoli, il valzer potrebbe cominciare presto...