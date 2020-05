tmw Lazio, ieri effettuati i tamponi: tutti negativi. Eseguiti anche 7 prelievi

In vista della ripresa degli allenamenti collettivi, tutti i giocatori della Lazio hanno effettuato ieri i tamponi per rilevare un'eventuale positività al coronavirus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i test hanno dato tutti esito negativo. In totale, il club capitolino in questi giorni ha fatto eseguire alla squadra 7 prelievi (5 capillari e 2 ematici) oltre a tutti gli altri controlli previsti dalle linee guida