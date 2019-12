TMW - Lazio, l'esclusione in EL non cambia nulla: Milinkovic rimane

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ha deciso di non operare sul mercato di gennaio, o quasi. L'obiettivo della società di Claudio Lotito è partecipare alla prossima Champions, tanto che l'eliminazione in Europa League non ha minato la credibilità e la fiducia dell'ambiente. Così nel mercato invernale non arriverà nessuno - nonostante ci sia già stato un addio, quello di Durmisi - ma non verrà nemmeno ceduto nessuno.

IL MANCHESTER PREME PER MILINKOVIC-SAVIC - Il centrocampista serbo piace e molto in Premier, in particolare ai Red Devils, che ne hanno allacciato i contatti. Nei mesi scorsi c'è stato l'accordo per il ritocco verso l'alto del suo contratto, ma Lotito è stato chiaro: il suo eventuale addio si farà solamente in estate.