tmw Lazio, la trattativa per Muriqi va avanti: intermediario a Istanbul per provare a chiudere

Secondo quanto raccolto da TMW, dopo il summit tra lo stretto collaboratore del ds Tare e il Fenerbahce degli scorsi giorni ( raccontatovi in anteprima su queste colonne ) la trattativa per portare alla Lazio Vedat Muriqi sta andando avanti in modo importante. Tanto che un agente albanese molto vicino ai biancocelesti, Shkumbin Qormemeti, proprio adesso è a Istanbul per provare a chiudere a stretto giro di posta l'acquisto dell'attaccante classe '94, autore di 17 gol e 7 assist nell'ultima stagione.

In caso di partenza di Felipe Caicedo, il club capitolino dovrà infatti consegnare a mister Inzaghi non uno ma ben due nuovi centravanti (Muriqi oltre a Borja Mayoral quindi).