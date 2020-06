tmw Lazio, Luiz Felipe e Marusic ancora fuori. Correa batte Milinkovic alla sfida dei tiri

Archiviata la seduta mattutina, per la Lazio domani inizierà la settimana - da mercoledì a mercoledì - che culminerà con il ritorno in campionato in casa dell'Atalanta. Rispetto a ieri non ci sono da segnalare novità particolari: Leiva, Cataldi e Jony sono regolarmente in gruppo, Marusic e Luiz Felipe invece ancora non si vedono sul terreno di gioco. I due, usciti anzitempo nell'amichevole di sabato, preoccupano leggermente lo staff per i rispettivi affaticamenti. Il brasiliano, provato sempre come titolare nel terzetto difensivo, nelle esercitazioni tattiche odierne è stato rimpiazzato da Patric accanto ad Acerbi e Radu: l'ex Barcellona è la prima scelta se Luiz Felipe dovesse dare forfait. Assenti anche Adekanye, che migliora, e André Anderson, ieri in Paideia per dei controlli. Da segnalare un grande gol del giovane Raul Moro durante la partitella finale: assist di Leiva e rete di tacco a Strakosha. Al termine dell'allenamento, sfida di tiri in porta tra Correa e Milinkovic: a vincere è l'argentino, che esulta e festeggia davanti le telecamere presenti per riprendere la gara.