Valor Berisha c'è, Jordan Lukaku no: Marusic ha svolto un’iniziale corsetta a bordo campo, poi ha avuto un problema alla caviglia e non si è più aggregato al gruppo. Per il resto tutti presenti, anche Thiago Casasola e il Primavera Falbo. Simone Inzaghi ha provato il solito 3-5-2 con Proto in porta, Bastos, Vavro e Acerbi nel terzetto difensivo, mentre Lazzari e Jony agiranno sulle corsie a tutto campo. Parolo, Cataldi e Luis Alberto comporranno il terzetto titolare, mentre Caicedo e Immobile giocheranno in attacco.