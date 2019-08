Fonte: Gianluigi Longari

La Lazio ha intenzione di portare nella Capitale entrambi i fratelli Vignato – l’esterno classe 2000 Emanuel e l’attaccante classe 2004 Samuele – ed è pronta a sfidare il Bayern Monaco per il secondo. Il club laziale infatti ha stretto i tempi per il primo, ma non ha abbandonato l’idea di portare entrambi i talenti del ChievoVerona alla corte di Simone Inzaghi nonostante sul più giovane dei fratelli ci sia la forte concorrenza del club bavarese. Per agevolare il passaggio dei Vignato in biancoceleste la Lazio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Tiago Casasola, difensore esterno che può agire anche sulla linea dei centrocampisti classe ‘95 reduce dall’esperienza alla Salernitana.