tmw Lazio oggi di nuovo in campo a Formello: l'arrivo di Immobile e Acerbi. C'è anche Tare

vedi letture

A più di due mesi dall'ultima volta (era il 7 marzo), i giocatori della Lazio potranno tornare a lavorare atleticamente a Formello: la circolare del 2 maggio della Regione Lazio consente infatti l’utilizzo delle strutture a porte chiuse per lavori individuali anche per chi pratica sport di squadra a partire da mercoledì 6, ovvero oggi. In un ambiente completamente sanificato e nel pieno rispetto delle norme vigenti, saranno 24 i tesserati che, dopo aver svolto ieri le visite mediche propedeutiche, si rimetteranno scarpini (o scarpe da ginnastica) per calcare i campi da gioco e ricominciare a fare sul serio.

Di seguito, le immagini di TMW con l'arrivo dei primi giocatori: Vavro, Acerbi e Immobile (oltre al ds Tare).